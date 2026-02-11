Declaran Patrimonio Cultural de la Nación dos ejemplares de “El arte peruano en la escuela” de Elena Izcue

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a dos unidades bibliográficas de la obra El arte peruano en la escuela [1926], de la artista y pedagoga Elena Izcue Cobián, que forman parte del fondo de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). La resolución reconoce el valor histórico, artístico y pedagógico de estos ejemplares, considerados piezas fundamentales para comprender la revaloración del arte prehispánico en el proceso de construcción de la identidad nacional durante el siglo XX.

Publicada en París en 1926 por la casa editorial Excelsior, la obra contó con la ayuda y supervisión editorial de Ventura García Calderón, destacado intelectual peruano vinculado al ambiente cultural parisino de los años veinte. Los dos volúmenes, preparados por Izcue, habían sido concluidos previamente: el primero el 22 de diciembre de 1924 y el segundo en 1925.

RELEVANCIA HISTÓRICA Y ARTÍSTICA

A pesar de su relevancia histórica y del respaldo que recibió en su momento, El arte peruano en la escuela es hoy una publicación poco conocida por las nuevas generaciones. En dos breves y didácticos tomos, la autora presentó más de una treintena de diseños prehispánicos —tomados de ceramios, textiles y otros objetos arqueológicos— con un doble propósito. Por un lado, buscaba incorporarlos como herramienta para la enseñanza artística en las escuelas peruanas; por otro, promover su aplicación en el ámbito industrial y artesanal, fomentando así una estética basada en las raíces culturales del país.

La propuesta de Izcue se inscribe en una corriente intelectual y artística que, a inicios del siglo XX, impulsó la valoración del legado precolombino como fuente de inspiración contemporánea. Su trabajo no solo aportó al campo de la educación artística, sino que también dialogó con las discusiones sobre identidad, modernidad y tradición que marcaron el periodo.

Con esta declaratoria, el Ministerio de Cultura subraya la importancia de preservar y difundir el legado bibliográfico vinculado al desarrollo cultural del Perú. Asimismo, reafirma el papel de la Biblioteca Nacional del Perú como entidad custodio de bienes que testimonian momentos clave de la historia intelectual y artística del país.

VIDEO RECOMENDADO