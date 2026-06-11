Dictan 12 meses de prisión preventiva para nueve policías de la comisaría de Vitarte por presuntas coimas

El Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva contra nueve efectivos de la comisaría PNP de Vitarte, entre ellos el jefe de dicha dependencia, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a la imposición de papeletas de tránsito en la carretera Central.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, que investiga a los agentes por los presuntos delitos de banda criminal y cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

COBRABAN DINERO A CONDUCTORES PARA EVITAR SANCIONES

Según la tesis fiscal, los investigados integrarían una organización que operaba desde la sección de patrullaje de la comisaría. Presuntamente, intervenían a conductores en distintos puntos de la carretera Central y les exigían pagos irregulares a cambio de no imponerles infracciones de tránsito.

Las pesquisas también señalan que, en algunos casos, los choferes habrían sido obligados a retirar dinero de entidades bancarias cuando no contaban con efectivo para entregar los montos solicitados.

Entre los investigados figura el comandante PNP José Velásquez, comisario de Vitarte, así como el alférez Diego García, señalado como presunto cabecilla del grupo, además de otros siete suboficiales.

ALLANAMIENTOS EN LIMA Y CALLAO

La investigación incluyó el allanamiento de inmuebles ubicados en los distritos de Ate, Santa Anita, Independencia, Pachacámac, Lurigancho-Chosica y La Perla, en el Callao. Las diligencias también comprendieron la propia sede policial de Vitarte.

Durante los operativos se incautaron teléfonos celulares, equipos tecnológicos, tarjetas SIM, memorias USB, dinero en efectivo y diversa documentación vinculada a la actividad policial.

Asimismo, los fiscales recopilaron registros administrativos de la dependencia policial, entre ellos cuadernos de control de ingreso y salida de vehículos, actas de intervención y papeletas de tránsito, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar las responsabilidades de los implicados.

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