¿El doble de Channing Tatum? Influencer australiano que causa furor en redes ya está en el Perú

El influencer australiano de 30 años llegó el lunes 24 de junio al Perú para brindar el espectáculo llamado ‘Magic Men Australia‘, show con el que junto a sus compañeros de repertorio vienen recorriendo el mundo. Su impresionante parecido a Channing Tatum lo ha llevado a conquistar a muchos seguidores, quienes lo esperaron en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Y es que Will Parfitt tiene un gran parecido al actor Channing Tatum no solo por el gran parecido físico, sino también porque el influencer australiano también resalta por su baile y coreografías, talento que también ha demostrado tener el actor de Hollywood.

Además de Australia, en donde ya es conocido, Will Parfitt tiene seguidores en todo el mundo y esto se ve reflejado en la cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales. El llamado ‘doble de Channing Tatum‘ ya acumula 8,2 millones de seguidores en Tik Tok y 2,7 millones en Instagram.

Will Parfitt le ha sacado provecho a su parecido a Channing Tatum para crear una marca personal y liderar un show llamado ‘Magic Men Australia’, el cual se trata de una puesta en escena musical en compañía de otros strippers. Cabe señalar que este espectáculo se basa en la famosa película de Hollywood Magic Mike.

GRAN PARECIDO CON CHANNING TATUM

El joven australiano contó que no se había dado cuenta del parecido que tiene con el actor de Hollywood, hasta que un promotor artístico se lo mencionó y lo denominó ‘Channing‘. Si bien al inicio no fue muy consciente de ello, luego consiguió una representación en una agencia y desde ese momento su carrera en el mundo de entretenimiento no paró.

En sus fotos en redes sociales muestra ese parecido a Channing Tatum, en donde seguidores de todo el mundo les dejan comentarios respaldándolo. Cabe precisar que Will Parfitt además demuestra carisma y constante comunicación con sus fans, por lo que se ha ido ganando un nombre propio en el mundo artístico.

Su llegada a Perú la anunció con mucho entusiasmo días previos en donde se le junto a la bandera peruana y a su llegada también compartió un video del recibimiento que le dieron sus fans.

Will Parfitt junto a ‘Magic Men Australia’ será el domingo 30 de junio en la peña ‘Del Carajo’ en Barranco, el cual es apto solo para mayores de edad con entrada en Teleticket.