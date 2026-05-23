El INSN San Borja rinde homenaje a familias donantes de órganos y destaca historias de esperanza

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Órganos y Tejidos, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja) realizó una emotiva ceremonia en la que participaron más de 30 niños y adolescentes trasplantados, quienes agradecieron a sus “ángeles donantes” por una segunda oportunidad de vida.

El evento incluyó el homenaje a familias que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, tomaron la decisión de donar órganos. Una de las historias más conmovedoras fue la de los esposos Walter Carrasco y Maritza Olivera, naturales de Jaén, Cajamarca, quienes compartieron el difícil momento tras el fallecimiento de su hijo Adrián, de 9 años, y la decisión de donar sus órganos.

“Fue muy difícil escuchar que mi hijo tenía muerte cerebral, pero decidimos donar sus órganos con mucho amor pensando en otros niños que necesitaban vivir”, expresó la madre, quien aseguró sentir paz al saber que su hijo “sigue viviendo en otros niños”.

La directora del INSN San Borja, Dra. Zulema Tomás Gonzales, destacó el gesto de las familias donantes, al que calificó como un acto de amor “sublime y grande”, que permite que muchos niños recuperen la esperanza, la salud y la posibilidad de volver a sonreír.

Actualmente, el instituto ha realizado 117 trasplantes de órganos y tejidos, mientras que mantiene en lista de espera a 28 pacientes pediátricos. La entidad reiteró la necesidad de fortalecer la cultura de donación en el país, donde la tasa aún es de apenas 1.5 donantes por millón de personas.

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