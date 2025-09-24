‘El Monstruo’: ¿cuándo será extraditado al Perú tras su captura en Paraguay?

El jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, informó que la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, capturado en Paraguay, podría concretarse en un plazo máximo de una semana.

Zanabria detalló que el Ministerio de Justicia ya fue notificado y que ya se inició el trámite formal de extradición. El expediente incluye el cuadernillo con la documentación necesaria para que las autoridades paraguayas autoricen el traslado del delincuente al Perú.

“Esperamos que en un plazo corto, no más de una semana, podamos concretar la extradición”, señaló el jefe policial.

COORDINACIÓN INTERNACIONAL

La captura de ‘El Monstruo’ fue el resultado de un trabajo conjunto que incluyó operativos en Bolivia, Brasil y Paraguay, con el apoyo de Interpol. El coronel Manuel Cruz Champa, jefe de la División de Crimen Organizado, viajó a Paraguay para culminar las gestiones junto al comisario Carlos Benítez, director general de la Policía Nacional paraguaya.

Aunque Moreno habría modificado su apariencia con cambios en el rostro y el cabello, su identidad fue confirmada por tatuajes en la pantorrilla, el pecho y el brazo derecho. “Son inconfundibles”, afirmó Zanabria.