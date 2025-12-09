‘El Monstruo’: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva en su contra

La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y otros 16 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.Además, otras 43 personas estarían vinculadas a este grupo delictivo.

Según el Ministerio Público, la organización estaría involucrada en delitos como homicidio calificado, extorsión, secuestro y lavado de activos. Las víctimas serían comerciantes, dirigentes vecinales y trabajadores del transporte.

Entre los casos más graves figuran:

El asesinato del mototaxista Moisés Trujillo (2022).

El crimen de Bruno Mauro , encargado de finanzas en un centro comercial (2024).

La reciente muerte de William Cruz Vargas, dirigente de mototaxis.

La Fiscalía también investiga posibles perjuicios económicos al Estado derivados de las actividades ilícitas de la banda.

OPERABAN EN DISTRITOS DEL CONO NORTE

De acuerdo con la investigación fiscal, ‘Los Injertos del Cono Norte’ operan desde 2022 en varios distritos de Lima, como Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.

Se les atribuye haber instaurado un sistema de cobro de cupos a conductores de mototaxis y colectivos, exigiendo pagos iniciales que iban desde 10, 000 hasta 80, 000 soles, además de cuotas diarias de entre uno y cinco soles.

Para encubrir estas actividades, usaban mecanismos como la venta de tarjetas de polladas o chuletadas, que servían como justificantes de pago.

CAPTURA EN PARAGUAY Y PEDIDO DE EXTRADICIÓN

Erick Moreno Hernández, considerado uno de los delincuentes más buscados del país, fue capturado en San Lorenzo, Paraguay, tras una orden internacional solicitada por Interpol. El Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de un millón de soles por información que permitiera su detención.

Actualmente permanece recluido en un penal de máxima seguridad en la ciudad de Emboscada, mientras se resuelve su extradición al Perú.

Una jueza paraguaya ya aprobó el pedido de extradición remitido por la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, debido a la presunta participación de ‘El Monstruo’ en el secuestro de una empresaria.

