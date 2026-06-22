ONPE inicia pago de S/165 a miembros de mesa de la segunda vuelta: ¿cómo cobrar?

Más de 270 mil ciudadanos que ejercieron la labor de miembros de mesa durante la segunda vuelta electoral comenzaron a recibir, desde este lunes 22 de junio, la compensación económica de S/165, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El monto equivale al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y corresponde a lo establecido por la Ley 32231.

El pago se realizará según la modalidad elegida previamente por cada ciudadano, entre estas tres opciones:

Depósito en cuenta del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank.

Pago mediante la billetera digital Yape.

Cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

Todos los miembros de mesa pudieron seleccionar su medio de pago antes de la elección. Quienes optaron por cambiar de modalidad lo hicieron a través de un trámite ante la mesa de partes del organismo electoral.

El beneficio también alcanza a quienes asumieron el cargo estando en la fila de electores y a quienes nunca se registraron.

ATENCIÓN A CONSULTAS

Las personas a quienes no se les pueda efectuar el pago —porque la entidad bancaria rechaza la transferencia o el depósito por Yape— podrán acercarse a una agencia del Banco de la Nación con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar el cobro.

La ONPE habilitó, además, una plataforma para que los ciudadanos que fueron miembros de mesa en la Segunda Elección Presidencial (SEP) puedan dar seguimiento a su pago, disponible en este enlace. También se puede consultar a través del correo informes@onpe.gob.pe, la línea gratuita 0800-00513 o el número +51 995404991 (asistente virtual por WhatsApp).

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