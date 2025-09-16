Escolares peruanos arrasan en Olimpiadas Internacionales de Ciencias: logran medallas en Física, Astronomía y Astronáutica

El talento peruano vuelve a destacar en el ámbito académico internacional. Estudiantes del colegio Prolog de Villa María del Triunfo lograron que el Perú se consagre como uno de los mejores países de Latinoamérica en ciencias, tras obtener medallas de oro y plata en prestigiosas competencias internacionales.

En la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCCAFI 2025), realizada en Panamá, Sergio Valentín Aponte Chacara y Lionel Ortega Huamaní se llevaron la medalla de oro frente a los mejores representantes de 10 países y 40 estudiantes de nivel secundario y preuniversitario. Para Sergio fue su primera participación, mientras que Lionel, quien ya había obtenido bronce en ediciones anteriores, alcanzó esta vez el máximo reconocimiento.

Por su parte, en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, celebrada en Brasil, Alexander Valencia, Jesús Yataco y Rafael Zapata Castro sumaron tres medallas de plata para el Perú, consolidando así el alto nivel académico de los jóvenes científicos nacionales.

El regreso de los campeones estuvo marcado por la emoción. En el aeropuerto Jorge Chávez, los padres recibieron a los estudiantes con abrazos y hasta con un tradicional pan con chicharrón, en señal de orgullo y celebración.

“Nuestros hijos representan el esfuerzo diario de los peruanos. Yo soy chofer de combi y cada día pienso en los logros de mi hijo, eso me da fuerzas para seguir trabajando”, expresó emocionado el señor Valencia, padre de Alexander.

Los jóvenes, visiblemente emocionados, señalaron que este triunfo es fruto de la disciplina y el esfuerzo constante. “Nos sentimos orgullosos de dejar el nombre del Perú en alto. No fue fácil, pero lo logramos, y esa es nuestra mayor satisfacción. ¡Arriba el Perú!”, manifestó Sergio Valentín Aponte.

