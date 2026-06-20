Especialista de Senamhi aclara qué le espera a los limeños en el invierno que empieza el domingo

A escasos días del cambio de estación, Lima registró lluvias matutinas aisladas que tomaron por sorpresa a los ciudadanos. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) aclaró que este fenómeno no define el comportamiento general del trimestre, ya que el litoral norte y centro experimentará un periodo inusualmente templado.

“Estamos habituados a la clásica ‘Lima la gris’, caracterizada por una densa humedad ambiental que intensifica el frío. No obstante, este año la dinámica será completamente diferente, percibiéndose un ambiente mucho más reconfortante”, dijo Yury Escajadillo, especialista del Senamhi.

De acuerdo con el monitoreo científico, las anomalías térmicas son impulsadas por El Niño Costero. Este evento elevará los termómetros principalmente entre julio y septiembre, extendiendo su influencia residual incluso hasta el verano de 2027.

“Los mapas de monitoreo muestran un calentamiento marino que supera en más de 5 grados los parámetros normales. Esta alteración en el océano repercute de manera directa e inmediata en la temperatura del aire”, remarcó el representante del Senamhi.

Dichas variaciones afectarán con mayor notoriedad a los distritos colindantes con el mar en Lima Metropolitana. Sin embargo, los picos de calor más altos se registrarán en las zonas alejadas de la costa.

“En los distritos costeros las lecturas oscilarán entre los 17 y 23 grados Celsius. Por otro lado, en sectores de Lima Este como Santa Anita o La Molina, el termómetro podría alcanzar picos de hasta 27 grados”, manifestó Yury Escajadillo.

Finalmente, la institución recordó que el invierno iniciará formalmente este domingo 21 de junio. Si bien predominarán días templados, la estación conservará su identidad climática mediante nieblas persistentes y lloviznas ligeras concentradas durante las madrugadas, primeras horas de la mañana y noches.

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