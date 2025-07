Estos son los feriados que tiene julio 2025, según el calendario oficial

Julio es uno de los meses más esperados por miles de peruanos, no solo por las vacaciones escolares, los circos y la oportunidad de viajar, sino también por la llegada de importantes feriados nacionales. Según el calendario oficial, este 2025, el séptimo mes del año, tendrá tres feriados que permitirán desconectarse de la rutina y compartir en familia.

El primer feriado de julio será el martes 23, en conmemoración del Día de las Fuerzas Aéreas del Perú. Esta fecha recuerda el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, caído en combate durante el conflicto con Ecuador en 1941.

Posteriormente, llegarán las tradicionales Fiestas Patrias, que se celebran cada 28 y 29 de julio. Estos días marcan la declaración de la Independencia del Perú proclamada por el general José de San Martín en 1821 y el esperado Desfile Cívico Militar. Si bien son fechas propicias para viajar o disfrutar de actividades culturales, es importante resaltar que este año no habrá feriados largos ni fines de semana extendidos, pues no se han decretado días no laborables adicionales.

En el aspecto laboral, el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713, Ley de Descansos Remunerados, establece que todos los trabajadores tienen derecho a descansar durante los feriados sin que se vean afectados sus ingresos.

Sin embargo, si un empleado debe laborar en estas fechas y no se le otorga descanso sustitutorio, tiene derecho a recibir una triple remuneración: el pago habitual del día feriado, el pago por la jornada efectivamente trabajada y un bono adicional por hacerlo en día festivo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7