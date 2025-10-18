Fallece madre de familia herida en ataque contra combi en Lurín | VIDEO

Un hecho lamentable. Este 18 de octubre, el Hospital de Villa El Salvador confirmó la muerte de la madre de familia que resultó gravemente herida durante el ataque armado contra una combi en Lurín.

Según el comunicado oficial, la mujer perdió la vida durante la madrugada “debido a un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de su grave estado de salud”. La víctima deja cuatro hijos en la orfandad.

El violento atentado ocurrió la noche del pasado 16 de octubre, cuando sicarios abrieron fuego contra una combi que cubría la ruta óvalo Chepén–Lurín. En el hecho murió el conductor de la unidad y tres pasajeros resultaron heridos.

Entre ellos estaba la madre de 47 años, quien había recibido un disparo en la cabeza y permanecía en estado crítico desde entonces. La Policía continúa las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

