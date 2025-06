Falso pasajero asesina a chofer de la empresa de transporte ‘Translima’ | VIDEO

De terror. Esta mañana, un falso pasajero subió a un bus de la empresa ‘Translima‘ y cuadras más adelante disparó contra el chofer de la unidad. El hecho se produjo cerca de las 5 de la mañana en la zona de Oquendo en San Martín de Porres causando temor en la zona.

La víctima que fue identificada como Marcial Oré recibió un impacto de bala en la cabeza lo cual ocasionó su muerte de forma inmediata. Tras el cobarde ataque, el sicario huyó corriendo y si bien los vecinos trataron de auxiliar al chofer, este murió.

La policía ya cercó toda la zona y están a la espera del levantamiento de cuerpo. Los choferes de la empresa comentaron que no habían recibido amenaza en los últimos meses, pues la última había sido el año pasado la cual se denunció en la comisaría.

“Yo me he visto sorprendido, venía a trabajar y me encuentro con esto, como choferes nos solidarizamos con la familia. ¿Qué pasa con el gobierno? Esto ya es terrorismo”, comentó uno de los choferes ante las cámaras de Lima.

Tras el ataque y la muerte de Oré Huatuco, la empresa de transporte ‘Translima’ no trabajará este lunes 23 de junio como acto de solidarización con la familia de la víctima. Cabe mencionar que solo este lunes se han registrado dos ataques a empresas de transporte, primero a la empresa Santa Catalina y ahora Translima.

