Familia de Blanca Reyna Lara exige justicia a más de cuatro meses de su cruel asesinato

Han pasado más de cuatro meses desde que los restos de Blanca Reyna Lara fueron hallados en un contenedor de basura en Huachipa, y su familia aún no encuentra justicia. El principal sospechoso del crimen, su expareja, Pablo Valencia Román, dejó el país y, hasta la fecha, las investigaciones no muestran avances concretos. Mientras tanto, su madre, Anita Lara, sigue exigiendo respuestas y asegurando que no descansará hasta encontrar al responsable. Todos los detalles en el siguiente informe especial de Latina Noticias.

El dolor sigue presente en la casa de Blanca en Virú, La Libertad. Su cuarto permanece intacto, con su ropa, perfumes y peluches como si aún esperaran su regreso. Anita, entre lágrimas, relata la angustia de despedir a su hija sin saber que nunca más volvería a verla con vida. “Verla salir con su maleta y que regrese en un ataúd es lo más difícil que he vivido”, dijo a Latina Noticias.

NUEVAS REVELACIONES

Las pruebas señalan a Valencia Román, expareja de Blanca, como el principal sospechoso, ya que fue la última persona con la que habló antes de desaparecer. Sin embargo, la falta de avances en la investigación ha generado frustración en la familia. A esto se suman nuevos testimonios que podrían ser clave: Fernando Zumarán, un amigo de Blanca reveló en un audio que recibió 10.000 de Pablo para «centrarla», lo que pone en duda la versión oficial del crimen.

Además, otro testigo clave, Cristian Sánchez, quien en un inicio negó conocer a Valencia Román, ahora ha reaparecido afirmando que dará su testimonio. Mientras tanto, la familia de Blanca ha recibido amenazas, lo que aumenta la incertidumbre y el temor de que el caso quede impune. Su abogado ha solicitado acciones urgentes, como una alerta de Interpol para capturar al sospechoso, pero aún no ha obtenido respuesta.

Hoy, la lucha por justicia sigue. La madre de Blanca se aferra a sus recuerdos mientras espera que las autoridades actúen. “Solo pido justicia, que atrapen al culpable”, suplica entre lágrimas. La familia no se rendirá hasta ver tras las rejas a quien le arrebató la vida a Blanca Reyna Lara, y con cada día que pasa, la exigencia de respuestas se hace más fuerte.

