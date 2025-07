Familiares del chofer del ‘Anconero’ tras trágico con Metropolitano: “No tenía multas”

Luego del trágico choque protagonizado por un bus del Metropolitano y una cúster de la línea Nueva Estrella, conocida como el “Anconero”, accidente que dejó tres muertos y más de 15 heridos, los hermanos del conductor fallecido, identificado como Andrés Yopán, se pronunciaron al respecto.

Elisabeth Yopán defendió la memoria de su hermano al señalar que él no contaba multas a su nombre. “Él tenía su brevete vigente, no tiene multas. Las que mencionan son del dueño de la cúster. Mi hermano trabajaba para él. No merece tantos adjetivos negativos“, sostuvo.

Por su parte, Jonathan Yopán, también hermano del conductor, enfatizó que Andrés era un trabajador con muchos sueños por cumplir. “Siempre quiso tener su propio vehículo para no depender de nadie. Solo buscaba trabajar“, manifestó.

Además, explicó que las condiciones laborales en el transporte informal muchas veces son precarias. Por ejemplo, indicó que los conductores alquilan las unidades, entregan una cuota diaria y solo se quedan con un porcentaje de lo recaudado.

Según relató, en un día podrían generar hasta 800 soles, de los cuales entre el 70 % y 80 % iba para los dueños de las unidades, lo que incentiva la sobrecarga de pasajeros en busca de mayores ingresos.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Micheille Soifer aquí: