Fatal accidente en Evitamiento: ATU anuncia “drásticas sanciones” contra la empresa de transporte y conductor

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció las medidas que tomará contra la empresa de transportes que generó un accidente en la Vía de Evitamiento, en donde dos personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas.

En la tarde del 11 de septiembre, el mismo día del fatal accidente en Ate, la ATU dio a conocer que “impondrá drásticas sanciones a la empresa de transporte y al conductor del bus” a través de su cuenta oficial de X.

El bus de placa F9Y-894 que ocasionó el accidente pertenece a la empresa Real Star del Perú S.A., con ruta desde Pachacámac hasta San Martín de Porres. El conductor de esta unidad fue identificado como Martín Alejandro Effio Dávila de 40 años, quien no cuenta con licencia de conducir ni mucho menos con la habilitación para brindar el servicio de transporte público.

¿QUÉ MEDIDAS SE APLICARÁ A LA EMPRESA DEL BUS?

La ATU dio a conocer las siguientes medidas para la empresa de transporte Real Star del Perú S. A. C.

Infracciones RE9 y RE22 al brindar el servicio de transporte con un conductor que no se encuentra habilitado para ello y que no cuenta con licencia para conducir. Estas infracciones consideradas muy graves tienen por multa al monto de S/2675 (50 % de una UIT), cada una.

¿CÓMO SE SANCIONARÁ AL CONDUCTOR?

En cuanto a Martín Alejandro Effio Dávila, la ATU preciso que le impondrá la infracción RE27 al conducir un vehículo habilitado para prestar el servicio sin contar con la licencia de conducir. Esta infracción también considerada muy grave conlleva a la inhabilitación para conducir vehículos de transporte público.

El hombre de 40 años permanece detenido en la comisaría de Salamanca por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio culposo y lesiones culposas.

