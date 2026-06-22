Fiscalía investiga ataque armado contra cambista en la iglesia La Merced

El Quinto Despacho de la Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima anunció que dispondrá la investigación del ataque armado que sufrió un cambista que se encontraba en el interior de la iglesia La Merced ubicada en el Centro Histórico de Lima.

A través de un post de X, la fiscalía señaló que realiza diligencias de carácter urgente tras el intento de asalto ocurrido en la mañana del lunes 22 de junio por parte de sujetos que iban en motocicleta.

22, 2026

Entre las diligencias, la fiscalía recogerá declaraciones de los testigos del hecho, los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia de la zona, así como las pericias de absorción atómica y balística a un detenido en flagrancia y el arma de fuego que habría utilizado. El celular del intervenido también fue incautado.

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