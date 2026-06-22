Fiscalía investiga ataque armado contra cambista en la iglesia La Merced
El Quinto Despacho de la Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima anunció que dispondrá la investigación del ataque armado que sufrió un cambista que se encontraba en el interior de la iglesia La Merced ubicada en el Centro Histórico de Lima.
A través de un post de X, la fiscalía señaló que realiza diligencias de carácter urgente tras el intento de asalto ocurrido en la mañana del lunes 22 de junio por parte de sujetos que iban en motocicleta.
22, 2026
🚨#LoÚltimo | Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes tras el intento de asalto armado por parte de sujetos a bordo de una motocicleta contra un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de… pic.twitter.com/QtJMuyjhmk
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru)
🚨#LoÚltimo | Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes tras el intento de asalto armado por parte de sujetos a bordo de una motocicleta contra un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de… pic.twitter.com/QtJMuyjhmk— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 22, 2026
Entre las diligencias, la fiscalía recogerá declaraciones de los testigos del hecho, los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia de la zona, así como las pericias de absorción atómica y balística a un detenido en flagrancia y el arma de fuego que habría utilizado. El celular del intervenido también fue incautado.