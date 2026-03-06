Gobierno anuncia retorno a las clases virtuales y teletrabajo ante crisis por falta de GNV

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, ofreció una conferencia de prensa este 06 de marzo para informar las medidas de contingencia que empleará el Gobierno ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), que ha provocado una crisis en el transporte público y otros sectores que dependen de este recurso energético.

La premier dio a conocer que desde el Ejecutivo se ha dispuesto la modalidad de teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante diez días, una medida que también promoverán en las empresas privadas a fin de reducir el consumo de recursos energéticos.

El Gobierno además anunció el retorno a la virtualidad para las clases escolares en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida alcanza a colegios, institutos y universidades privadas.

Por otro lado, anunciaron que se entregará vales FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) a algunas familias para la compra de balones de gas de 10 kilos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7