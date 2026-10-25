Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 60 días

El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por un plazo de 60 días calendario. La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros y el Senado mediante el Decreto Supremo Nº 142-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, para hacer frente a la perturbación del orden interno y la inseguridad derivada de delitos como homicidio, sicariato y extorsión.

Esta nueva prórroga regirá a partir del 28 de octubre de 2026, fecha en que culmina la declaratoria de emergencia dictada inicialmente mediante el Decreto Supremo Nº 123-2026-PCM. La disposición responde al requerimiento formulado por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, sustentado en informes de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y de las regiones policiales de Lima Centro y Callao.

Durante la vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, determinando las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, mapas del delito y estadísticas. Asimismo, se dispone la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

ALGUNAS ACTIVIDADES DE REALIZARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN

Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, los organizadores deberán solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo podrán llevarse a cabo sin necesidad de permiso previo.

Las intervenciones policiales y militares se ejecutarán bajo el marco legal regulado por el Decreto Legislativo Nº 1186 para la PNP, el Decreto Legislativo Nº 1095 para las Fuerzas Armadas, el Decreto Legislativo Nº 1350 de Migraciones y el protocolo de actuación conjunta para mujeres y personas vulnerables. Además, el Decreto Supremo modifica la conformación del Comando Unificado PNP – FFAA contra el Crimen Organizado, el cual cuenta con la dirección estratégica del Ministerio del Interior y opera como una fuerza de tareas integradas para la recuperación del control territorial.

Finalmente, la norma establece que las medidas serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados. Dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá elevar al titular del Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República el informe con los resultados obtenidos.

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