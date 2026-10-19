Mes de los Milagros: Conoce si calificas a un préstamo estando en Infocorp en 1 minuto

¿Los bancos te cerraron la puerta por tu historial crediticio? Hay una alternativa: préstamos de hasta S/2 millones con garantía hipotecaria, incluso si estás en Infocorp. Conoce qué necesitas para solicitarlo.

Muchos peruanos han pasado por esta situación: necesitan dinero para levantar un negocio, pagar deudas o cumplir un sueño, pero el banco les dice que no porque figuran en Infocorp. Un mal historial crediticio puede convertirse en un verdadero obstáculo.

Sin embargo, octubre, el Mes de los milagros, también puede traer nuevas oportunidades. Prestamype ofrece préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones y una evaluación flexible, incluso para quienes están en Infocorp o no cuentan con historial crediticio.

¿Qué beneficios tiene pedir un préstamo en Prestamype?

Cuando necesitas dinero, importa cuánto puedes conseguir, pero también cómo lo vas a pagar. Prestamype ofrece montos altos, plazos flexibles y una evaluación que no te descarta de inmediato si tienes un historial negativo. Estas son sus principales ventajas:

Montos altos : préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa de interés competitiva : desde 1.05% mensual.

Plazos amplios : desde 1 hasta 10 años, con posibilidad de renovación futura, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible : figurar en Infocorp o no tener historial crediticio no es motivo de descarte automático.

Desembolso rápido : 15 días en promedio.

Cronogramas a medida : tú eliges cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting S.A.C., empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Con estas características, más personas pueden evaluar una opción para impulsar sus proyectos, fortalecer su negocio o resolver una necesidad económica, aun cuando no cumplen lo que exige la banca tradicional.

¿Qué necesitas para pedir un préstamo estando en Infocorp?

Para acceder a un préstamo estando en Infocorp, lo principal es tener un inmueble, ya sea casa, departamento, oficina o local comercial, para usarlo como garantía. La propiedad debe estar inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y no tener multas, gravámenes, afectaciones ni problemas legales ante la Municipalidad o los Registros Públicos.

Además, el inmueble debe estar en alguna de las zonas donde opera la fintech: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga. Si cumples con estas condiciones, puedes iniciar la evaluación, aunque estés en Infocorp o no tengas historial crediticio.

Mes de los Milagros: descubre en 1 minuto si puedes acceder a un préstamo

Si la banca tradicional te dijo que no, octubre puede ser el momento de buscar otro camino. Con Prestamype, estar en Infocorp no significa que ya no puedas conseguir el dinero para lograr tu meta.

¿Tienes una propiedad y necesitas financiamiento? Ingresa AQUÍ, descubre si puedes precalificar a un préstamo estando en Infocorp en solo 1 minuto y conoce las opciones para hacer realidad tus proyectos.