Habla sujeto que le roció gasolina y le prendió fuego a su pareja en Barrios Altos

Rafael Félix Hilario Guido, sujeto acusado de rociar gasolina y quemar a su pareja en Barrios Altos, dio sus primeras declaraciones a la Policía Nacional mientras se encuentra internado y bajo vigilancia en el área de quemados del Hospital Guillermo Almenara.

Lejos de mostrar remordimiento, el sujeto de 41 años negó haber atacado brutalmente a su pareja pese a que las imágenes de vigilancia lo muestran agrediendo a la mujer minutos antes de prenderle fuego dentro de una quinta ubicada en la cuadra 12 del jirón Áncash.

“Tengo que dar mi declaración, yo no he participado, ha sido un problema entre pareja, yo no he ocasionado nada”, se le oye decir a Hilario Guido antes de pedir la presencia de un abogado.

El sujeto también intentó justificar su repudiable conducta cuestionando las normas en nuestro país cuando fue informado sobre su detención preliminar. “Violencia de la mujer… ¿Violencia del hombre no existe no?, violencia para el hombre no existe, el hombre no más es violento“, sostuvo.

Cabe señalar que la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, logró que el Poder Judicial dicte detención preliminar contra Rafael Hilario por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente.

