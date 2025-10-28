¿Habrá toque de queda en Lima por el estado de emergencia?: esto dice José Jerí

En medio del estado de emergencia, muchos se preguntan si habrá toque de queda en Lima y el Callao, pues debido a la ola de asesinatos, delincuencia y más violencia en todo el país, el presidente José Jerí se refirió al respecto luego de anunciar el régimen de excepción.

Este martes, a través de su cuenta oficial de X, Jerí se dirigió a la ciudadanía e indicó que “producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia, no se está contemplando aplicar el toque de queda”.

Asimismo, el presidente ha indicado que brindará un balance de como va dando resultados el estado de emergencia en la capital y el Callao en su primera semana, pues se va a plantear en Consejo de Ministros que hayan nuevas medidas de seguridad a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje.

