Hallan más de ocho kilos de cocaína camuflados en libros de cocina en Los Olivos

En el marco de las acciones de control y fiscalización del tráfico ilícito de drogas, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú realizó una intervención que permitió el hallazgo de un envío postal con alcaloide de cocaína en las instalaciones de una empresa de servicios postales, ubicada en el distrito de Los Olivos.

El operativo se efectuó el 24 de octubre de 2025, con la participación de personal especializado de la Policía Nacional del Perú. Durante la inspección se identificó una caja de cartón que contenía diez libros de cocina de diferentes colores, dentro de los cuales se halló una sustancia impregnada en las tapas y contratapas, con características y olor similares a droga tóxica.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de alcaloide de cocaína con un peso total aproximado de ocho kilos con novecientos gramos (8.900 kg). El envío tenía como destino la ciudad de Barcelona, España, utilizando la modalidad de impregnación en soporte orgánico.

Las diligencias continúan en coordinación con el Ministerio Público y las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de identificar a los responsables y desarticular la red involucrada en este intento de envío de droga al extranjero.

