Halloween: ¿Qué hacer ante atragantamientos, caídas o intoxicaciones en niños?

Que la diversión de Halloween no termine en tragedia. Con la llegada del 31 de octubre, EsSalud emitió una alerta y compartió recomendaciones de primeros auxilios para que los padres de familia protejan a los más pequeños durante esta tradicional celebración.

La licenciada Cecilia Carranza, vocera del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, advirtió que los atragantamientos son los accidentes más comunes en estas fechas. “En medio de la emoción, algunos niños se llevan varios caramelos a la boca sin control, lo que aumenta el riesgo de obstrucción de las vías respiratorias”, explicó. En estos casos, la maniobra de Heimlich puede ser clave para salvar vidas.

Asimismo, recomendó verificar la fecha de vencimiento de los dulces, descartar aquellos con envoltorios dañados y leer siempre las etiquetas, especialmente si el niño sufre de alergias alimentarias.

Durante las celebraciones, es común que los menores sufran golpes o caídas debido a la aglomeración de personas. Por ello, los especialistas aconsejan usar calzado cómodo y seguro, además de mantener la supervisión constante de los padres.

En lo que va del año, la Central de Emergencias Línea 117 de EsSalud ha atendido 789 accidentes que involucraron a menores, siendo los más frecuentes quemaduras, cortes, intoxicaciones, traumatismos y asfixias.

Otra de las recomendaciones es llevar un botiquín de primeros auxilios con alcohol o povidona yodada, gasas, analgésicos, termómetro y vendas. En caso de quemaduras, se debe retirar la prenda afectada y aplicar agua fría por 15 minutos, evitando el uso de hielo.

Finalmente, la institución recordó que ante cualquier emergencia se debe llamar a la Línea 117 o acudir al centro de salud más cercana.