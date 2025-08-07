Temas
¿Hasta cuándo puedes inscribirte al examen de admisión 2026-I de San Marcos?

¿Hasta cuándo puedes inscribirte al examen de admisión 2026-I de San Marcos?
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha iniciado oficialmente su Proceso de Admisión 2026-I con una oferta de 2,771 vacantes y una fecha clave para los postulantes: el 31 de agosto es el último día para inscribirse al examen de ingreso, según informó la casa de estudios.

Este proceso, dirigido a egresados de secundaria y estudiantes del último año escolar, incluye la incorporación de una nueva carrera: Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital, ampliando a 78 las escuelas profesionales de la universidad.

El examen de admisión será presencial, tendrá una duración de tres horas y constará de 100 preguntas. El ingreso será por orden de mérito, en función del puntaje obtenido.

FECHAS DE EXAMEN POR ÁREA ACADÉMICA:

  • Sábado 13 de septiembre: Ciencias Económicas y de la Gestión / Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
  • Domingo 14 de septiembre: Ciencias Básicas e Ingeniería
  • Sábado 20 de septiembre: Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana)
  • Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana

FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 

  • Apellidos de la A a la O: hasta el 3 de agosto
  • Apellidos de la P a la Z: del 4 al 16 de agosto
  • Rezagados: del 18 al 31 de agosto (última oportunidad para registrarse)

Para inscribirse, los postulantes deben adquirir el reglamento de admisión con un pago de S/ 70.00 usando el código 9516 en Págalo.pe o en el Banco de la Nación. Luego, deben ingresar a la página admision.unmsm.edu.pe para registrar sus datos, pagar el derecho de inscripción —cuyo monto varía según el tipo de colegio— y completar el proceso.

