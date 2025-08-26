ATU se pronuncia tras accidente de buses del Metropolitano que dejó 44 heridos

Este martes 26 de agosto, un choque entre tres buses del Metropolitano dejó más de 40 heridos en plena vía Expresa, el hecho se produjo a la altura de la estación Angamos en el límite de los distritos de San Isidro y Miraflores. Ante ello, la ATU envió un comunicado en sus cuentas oficiales sobre el accidente ocurrido.

“La ATU informa sobre un accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano a la altura de la estación Angamos. De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas”, indicaron en su cuenta de X.

Asimismo, informaron que contaron con el apoyo de la PNP para que los buses del Metropolitano circulen por la misma Vía Expresa para no afectar a los demás usuarios del transporte público. “Los buses circulan de manera temporal por la vía destinada a vehículos particulares. Se ha dispuesto el inicio inmediato de la investigación correspondiente”, agregaron.

Hasta el momento, se han reportado 44 usuarios afectados y han sido trasladados a las clínicas Javier Prado y Vesalio y al hospital Casimiro Ulloa. Además, los afectados son atendidos con el SOAT de los vehículos y otras pólizas de seguro con lo que se están brindando las atenciones médicas necesarias a todos los pasajeros afectados.

