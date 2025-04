Hasta US$ 25,000 por renovar tu vehículo: así funciona el nuevo plan de chatarreo del MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó una iniciativa para promover la modernización del transporte público en el país mediante un programa de chatarreo vehicular. A través de la Resolución Directoral N° 003-2025-MTC/18, se establece un esquema de incentivos que busca retirar de circulación los vehículos más antiguos, contaminantes y peligrosos, con el fin de mejorar la calidad del aire y la seguridad en las vías.

Semana Santa: este es el horario que debes evitar para regresar a Lima tras el feriado largo También te puede interesar

El programa se enfoca principalmente en el transporte público, especialmente en buses y minibuses, por su alto nivel de uso y antigüedad, factores que incrementan la contaminación. Aunque los vehículos privados también podrán acogerse, la prioridad será el transporte colectivo. El MTC trabaja en los detalles para definir el acceso a los incentivos y el monto total de los fondos disponibles.

Los montos varían según el tipo y la antigüedad del vehículo. En la modalidad de retiro sin reemplazo, se entregarán entre US$ 3,500 y US$ 18,300. Para motocicletas, mototaxis y cuatriciclos, los incentivos irán desde US$ 218.81 hasta US$ 407.70.

Aunque los vehículos privados también podrán acogerse, la prioridad será el transporte colectivo.

En la renovación con reemplazo por unidades ecológicas, los beneficios aumentan. Un bus diésel de categoría M3 que sea sustituido por uno híbrido o eléctrico podría recibir hasta US$ 25,000. En el caso de los taxis, quienes migren de gasolina a GNV podrán acceder a entre US$ 800 y US$ 2,000, y quienes opten por modelos eléctricos obtendrán entre US$ 3,500 y US$ 5,000.

Esta medida busca reducir la contaminación y promover un transporte más sostenible. A la vez, representa una opción para renovar unidades antiguas y mejorar la seguridad vial.

El MTC seguirá informando sobre el proceso para acceder a los beneficios. La aplicación de este programa será clave para modernizar el parque automotor y mejorar la calidad del aire en el país.

VIDEO RECOMENDADO