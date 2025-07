Hermana del chofer del Metropolitano tras choque con el ‘Anconero’: “No puede caminar”

Lilia Centeno, hermana de Percy Centeno, conductor del bus del Metropolitano que protagonizó el trágico accidente con el “Anconero” en la av. Alfonso Ugarte, denunció que su familiar se encuentra en mal estado de salud y que el SOAT no cubre sus gastos médicos.

“Mi hermano está mal. Por sí solo no se vale. No puede caminar. Siente mareos, le da náuseas, dolor de cuerpo. El omóplato le duele, a pesar de que le han hecho tomografías y radiografías al cerebro”, relató visiblemente afectada.

Según explicó, todo el cuerpo de su hermano está adolorido y su rostro permanece hinchado tras el fuerte impacto. Además, denunció que el SOAT no ha sido activado y, por lo tanto, no está cubriendo los gastos de atención médica. “El SOAT no cubre nada. He tenido que gastar yo”, aseguró.

Percy Centeno permanece internado en el Hospital Arzobispo Loayza, y aunque el centro médico evalúa darle de alta, su familia ha pedido que continúe recibiendo atención especializada debido a las secuelas físicas que presenta.

Como se recuerda, el accidente ocurrido el 30 de julio dejó tres muertos y más de 15 heridos, generando gran preocupación por las condiciones en las que operan las unidades de transporte en Lima.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Micheille Soifer aquí: