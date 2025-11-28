Hincha de Palmeiras muere en Lima a poco de la final de Copa Libertadores

Lamentable. Un hincha de Palmeiras que llegó a Lima para la final de Copa Libertadores falleció esta tarde, el lamentable hecho sucedió en el Circuito de Playas a la altura de Barranco cuando se trasladaba en un mirabus y cayó desde lo más alto a la pista.

El hincha brasileño fallecido fue identificado como Caue Brunelli Dezotti de 38 años. Según las informaciones, el aficionado habría estado en aparente estado de ebriedad cuando de pronto cayó del MiraBus que lo llevaba a Chorrillos.

Los barristas que estaban en el bus pidieron apoyo a las autoridades y mientras bajaron a su amigos y lo trasladaron a la Clínica Maison de Santé, el cuerpo llegó sin vida.