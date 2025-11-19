Hombre es asesinado a balazos en la avenida Grau | VIDEO

Lo último. Un hombre de aproximadamente 39 años fue asesinado a balazos en la cuadra 5 de la avenida Grau, pues según las primeras informaciones de la policía, el hombre se encontraba dentro de una camioneta blanca cuando de pronto se le acercaron dos sicarios a dispararle.

En medio del nerviosismo, la víctima sale descalzo del carro y termina cayendo en la pista donde los delincuentes terminan disparando en varias oportunidades. Hasta el momento, los peritos de criminalística han contabilizado hasta 11 balas donde los casquillos terminaron en la pista y vereda.

Debido al ataque en la zona, la policía cercó el lugar por lo que los vehículos de transporte público y privado están teniendo desvíos, ocasionando más tráfico de lo habitual. Varias personas se acercaron al lugar para ver lo que había ocurrido.

