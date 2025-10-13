Simulacro Nacional Multipeligro será nocturno: este lunes 13 de octubre a las 8 p. m

¿Qué harías si un fuerte sismo te despierta a medianoche? Esa es la pregunta que busca responder el tercer Simulacro Nacional Multipeligro, que se realizará el lunes 13 de octubre a las 8:00 p. m., convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). A diferencia de ejercicios anteriores, este será nocturno, una oportunidad realista para que las familias peruanas midan su capacidad de reacción mientras descansan en casa.

El objetivo no es solo ensayar una evacuación, sino también evaluar la preparación emocional y logística de los hogares ante desastres naturales como sismos, deslizamientos, inundaciones o incendios. Según especialistas, la noche representa el escenario más vulnerable: las personas suelen estar descalzas, desorientadas y con poca luz, factores que pueden hacer la diferencia entre evacuar con éxito o no.

Por eso, el Indeci recomienda que cada familia tenga definido un Plan Familiar de Emergencia basado en las vocales I, U, E, A, O: Identifica los riesgos, Ubica zonas seguras, Elabora un mapa y una mochila de emergencia, Asigna tareas específicas y Organiza simulacros periódicos. Además, aconseja mantener encendida una linterna a mano y saber cómo cortar el gas o la electricidad en segundos.

El ejercicio nacional también busca fomentar el uso del servicio gratuito 119, disponible para dejar o escuchar mensajes durante emergencias cuando las redes colapsan. Este canal, gestionado por el MTC, puede ser clave para localizar a familiares en situaciones críticas, sobre todo en regiones con baja conectividad.

El tercer simulacro del año coincide con el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, recordando que la prevención no depende solo del Estado, sino de la organización de cada hogar. Preparar una mochila de emergencia o practicar una ruta de salida son gestos sencillos, pero vitales, que muchas veces se postergan hasta que ya es demasiado tarde.

Mientras los expertos insisten en que los desastres no se pueden evitar, sí se puede reducir su impacto con educación y práctica. Este simulacro nocturno no solo pondrá a prueba los protocolos del país, sino también el nivel de conciencia ciudadana. Porque, en una emergencia real, la preparación puede ser la única diferencia entre el miedo y la supervivencia.

