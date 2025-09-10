Incendio consume departamentos en condominio de Santa Anita | VIDEO
La mañana de este miércoles 10 de septiembre, un incendio se viene registrando en el condominio Club Nuevo Nogales en Santa Anita. El siniestro fue reportado a las 11 de la mañana según la web oficial de los bomberos y hasta el momento ya van llegando las unidades para controlar el fuego.
Según los videos que llegaron a Latina Noticias, es la torre 4 la viene siendo afectada por el fuego y algunas personas tratan de evacuar la zona trepando los balcones para salir del lugar. El condominio está ubicado en la calle Los Nogales.
Noticia en desarrollo…