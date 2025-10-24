Indecopi toma acciones tras alerta sanitaria de medicamento con bacteria usado en pacientes

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 del Indecopi abrió una investigación preliminar a la empresa Nordic Pharmaceutical Company, tras la alerta difundida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), que dispuso la inmovilización del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin, concentrado para solución para perfusión de 200 mcg/2 mL, fabricado en la India.

Edetoxin es un medicamento empleado como sedante en pacientes que requieren cuidados intensivos o procedimientos médicos bajo supervisión especializada.

En caso de que durante la investigación se identifiquen indicios de presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Indecopi iniciaría un procedimiento sancionador, el cual podría concluir con la imposición de multas de hasta 450 UIT (equivalentes a S/ 2 407 500), así como la aplicación de medidas correctivas a favor de los afectados.

La medida de la Digemid se adoptó luego de que el análisis de control de calidad determinara que dicho lote no cumple con los parámetros del ensayo de esterilidad, lo que significa que no se garantiza que el producto esté libre de microorganismos o agentes contaminantes. Este resultado, considerado crítico por el riesgo que representa para la salud, podría ocasionar infecciones graves o complicaciones en pacientes que reciben el medicamento por vía intravenosa.

En el marco de sus competencias, el Indecopi, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, ha solicitado a la empresa Nordic Pharmaceutical Company S.A.C. información sobre las medidas de mitigación implementadas y los canales de atención habilitados para los consumidores potencialmente afectados.

Mediante un comunicado, Indecopi recordó que, si tú o algún familiar ha sido afectado por la administración del producto alertado, puedes reportar la situación en este enlace.

