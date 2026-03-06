INPE decide dónde cumplirá prisión preventiva Adrián Villar: ¿a qué penal lo enviaron?

El miércoles 4 de marzo, el Poder Judicial (PJ) decidió que durante la investigación por el atropello y muerte de Lizeth Marzano,deportista de buceo de 21 años, Adrián Villar, autor del accidente, tendrá que purgar prisión preventiva por 9 meses. Al principio se indicó que sería trasladado al penal de Ancón; sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió recategorizarlo en otro centro carcelario.

La audiencia de prisión preventiva de Villar ocurrió a las 9.00 p. m. de la noche y estuvo bajo la decisión del juez y magistrado Adolfo Fernando Farfán, quien dictó finalmente los 9 meses respectivos. La defensa de Villar, representada por el letrado César Nakazaki, ante el fallo del PJ, indicó que iba a apelar ante la corte.

Sin embargo, la orden estaba dada y Villar tendrá que purgar prisión. Actualmente él se encuentra en el penal Ancón II, principal penal que el INPE decidió enviarlo. Sin embargo, este 6 de marzo, la institución penitenciaria indicó que será llevado a un penal de San Juan de Lurigancho.

Se trata del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro o Penal Cantogrande, conocido por su forma octogonal hecho de varios edificios que tienen un centro único. Por esta cárcel estuvieron políticos reconocidos, como Daniel Urresti (ahora libre), Luis Castañeda Lossio, Jaime Yoshiyama y el periodista Mauricio Fernandini.

Según señala el INPE, esta decisión es la definitiva, pues es en el Castro Castro donde Adrián Villar Chirinos pasará los 9 meses de prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga de lugar.

