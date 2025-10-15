INPE habilita pabellón de extrema seguridad en penal Ancón I para internos de alta peligrosidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció la habilitación de un nuevo pabellón de extrema seguridad en el penal de Ancón I, destinado a internos de alta peligrosidad. El espacio, que estará operativo en los próximos 15 días, tendrá capacidad para 150 reclusos y busca fortalecer el control sobre las organizaciones criminales que operan desde los centros penitenciarios del país.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, informó que este nuevo ambiente estará reservado para procesados o sentenciados por delitos graves como sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado. “La medida forma parte del plan integral del Gobierno para reforzar la seguridad y bloquear el accionar delictivo desde las cárceles”, señala el comunicado oficial de la institución.

El pabellón forma parte del Régimen Cerrado Especial, un sistema diseñado para mantener un mayor control interno, reducir la comunicación ilícita entre los internos y garantizar la seguridad ciudadana. Según el INPE, esta nueva infraestructura permitirá mejorar la distribución de la población penal y optimizar la vigilancia dentro de los penales más críticos del país.

La decisión se da en el contexto de una serie de megaoperativos penitenciarios encabezados por el presidente de la República, José Jerí, como parte de la estrategia contra el crimen organizado. Uno de los más recientes fue el operativo “Ciclón”, desarrollado el 13 de octubre en el penal Miguel Castro Castro y ejecutado simultáneamente en los establecimientos de Huaral, Picsi (Chiclayo) y Huamancaca (Huancayo).

Durante la intervención, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) inspeccionaron celdas, servicios higiénicos y muros, encontrando celulares, drogas y equipos electrónicos que fueron puestos a disposición de las autoridades. Más de 300 agentes participaron en el operativo, que busca desarticular las redes criminales que continúan operando desde prisión.

El INPE precisó que, en lo que va del año, cerca de 600 personas han sido intervenidas por intentar ingresar objetos prohibidos a los penales. Con la implementación del nuevo pabellón en Ancón I, el Gobierno espera avanzar hacia un sistema penitenciario más seguro, moderno y enfocado en cortar definitivamente los nexos del crimen organizado dentro de las cárceles.

