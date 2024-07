Alcalde de ciudad colombiana de Leticia pidió disculpas al Perú por Isla Santa Rosa: esto dijo

En conferencia de Prensa, el alcalde provincial de Maynas Vladimir Chong y el Gobernador de Loreto Dr. René Chávez, informaron que la Cancillería colombiana hicieron un comunicado donde lamentan las declaraciones de uno de sus funcionarios, donde dio a entender que la Isla Santa Rosa aún es un territorio sin definir, es decir, que no perteneciera al territorio peruano, asimismo, informaron que el alcalde de la ciudad de Leticia, departamento del Amazonas, en Colombia, Elquin Uni Heredia, pidió disculpas al Perú por el incidente.

“Quiero darle tranquilidad a todo el pueblo leticiano, pedir disculpas a nuestros hermanos peruanos por el inconveniente causado. Decirles que esto ya va a ser un tema de Ministerio a Ministerio, de Relaciones Exteriores. Agradecer al viceministro Jorge Rojas por el comunicado de prensa”, dijo Uni Heredia en un video publicado en sus redes sociales.

“Decirles a todos los hermanos peruanos que los esperamos con los brazos abiertos en esta confraternidad amazónica para disfrutar lo gastronómico, lo cultural, lo deportivo, lo artístico”, agregó Elquin Uni Heredia.

Tras el pedido de disculpas, las autoridades de la región Loreto anunciaron que participarán de la Confraternidad Amazónica, que se desarrollará desde este lunes 15 en Leticia Colombia, luego de que inicialmente habían dicho que no irían justamente por sus lamentables declaraciones.

Sin embargo, el el alcalde de Maynas, Vladimir Chong, pidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga una precisión sobre la situación territorial de la Isla Santa Rosa en Perú.

¿QUÉ PASÓ ENTRE PERÚ Y COLOMBIA?

Toda la controversia fue dada a conocer por el congresista Guido Bellido. El pasado lunes 8 de julio, cuando el alcalde peruano de Santa Rosa, Iván Yovera, iba a intervenir en la reunión, un funcionario colombiano, que se identificó como Director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, lo interrumpió para asegurar que la soberanía de la mencionada isla no está definida.

De acuerdo a la versión del funcionario colombiano Diego Felipe Cadena Montenegro, la Isla de Santa Rosa de Yavarí ha sido ocupada «irregularmente» por el Perú.

¿QUÉ DICEN EL ALCALDE DE ISLA SANTA ROSA Y EL FUNCIONARIO COLOMBIANO? TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

A continuación, presentamos la transcripción del audio sobre la discusión que sostuvieron Iván Yovera, alcalde de la isla peruana de Santa Rosa de Yavarí, y Diego Felipe Cadena Montenegro, director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia:

Iván Yovera: «Quiero presentarme. Soy Iván Yovera, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Isla Santa Rosa, ubicado aquí nomás, a tres minutos cruzando la frontera».

Diego Cadena: «Perdón, tenemos un tema. Como Director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia tengo que decir que el régimen legal de la Isla Santa Rosa no está definido entre los gobiernos de Colombia y Perú. Legalmente, usted puede hablar como representante del Gobierno del Perú, pero si es como alcalde de esa isla, debo decir que esa isla es nueva, no asignada y ocupada irregularmente por el Perú. Si estuviera mi colega de la Cancillería peruana, él sabría por qué lo tengo que decir. Es un tema que no está definido aún».

Iván Yovera: «Yo he sido elegido por voto popular como cualquier autoridad».

Diego Cadena: «¡El territorio no es peruano!».

Iván Yovera: «Paso a retirarme. Muchas gracias».

Diego Cadena: «Puede hablar como representante del Gobierno del Perú y yo encantado».