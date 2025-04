¿Perú pudo negar el salvoconducto a Nadine Heredia? Esto respondió su abogado

Marco de Carvalho, abogado de Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación, asilada política en Brasil, estuvo en entrevista exclusiva para Punto Final.

Firme en la defensa legal y política de su defendida, así se mostró Marco de Carvalho al ser consultado sobre la situación de Nadine Heredia y su asilo político en Brasil: «Hay injusticia, una condena sin pruebas, estamos muy asustados», dijo el abogado.

«Yo puedo hablar con seguridad de que no hay delito previo, se dice que se puede encontrar culpa a futuro, pero eso nunca se dio en libros o sentencias. La arbitrariedad a futuro, este criterio arbitrario se está aplicando únicamente a los señores Humala y Heredia, la lógica del colegiado fue cuantificar aportantes (Odebrecht) que negaron entregar dinero para toda la campaña presidencial. Sin embargo, si hubiera analizado, adecuadamente, la propia versión de que las fechas no coinciden entre la supuesta fecha de entrega de dinero y la orden de desembolso», señaló el abogado.

Sobre el millón de dólares que llegó a las cuentas bancarias de Humala y Heredia, así como también a los publicistas de la campaña presidencial por parte de la constructora Brasileña Odebrecht, el abogado señaló lo siguiente:

«No es una defensa política, es una defensa jurídica, en Brasil y el mundo la prueba no puede ser la palabra de una persona, nosotros precisamos de pruebas materiales, la palabra es una prueba pobre»

SOBRE LA DECLARACIÓN DE JORGE BARATA

Al respecto de la declaración del ingeniero brasileño Jorge Barata y del ausentismo en el juicio oral que debió desarrollarse en el Perú, el abogado mencionó que «los fiscales son parciales, no consideraron la prueba de inocencia, solo consideraron la palabra de un delator que se llama Barata, que está siendo discutida en la justicia peruana».

«Barata va a tener que hablar y la verdad va a aparecer. La labor de la prensa es muy importante, hacen una condena injusta (sobre Nadine Heredia) hablan de corrupción y de lavado de dinero, nosotros lo vamos a probar y los abogados de Nadine le recomendaron que salga de Perú, porque hay una persecución importante sobre Nadine. Y lo voy a probar Hay una persecución política porque ellos lucharon contra la pobreza en el Perú, porque su gobierno fue de izquierda».

¿EL ASILO RESPONDE A UNA CERCANÍA CON ‘LULA’ DA SILVA?

Cuando le consultaron si la inmediatez con la que se pudo conseguir el asilo político en Brasil para su clienta, respondería a cierta afinidad con el actual presidente de aquel país, el abogado señaló que este no fue el caso, por el contrario, que el asilo político responde al cumplimiento de la convención de 1954. Incluso, se animó a compartir algunos ejemplos.

«Las reglas son claras, el asilo fue concedido dentro de las reglas diplomáticas y Perú concedió el salvoconducto. Escuché a un jurista mencionar que Perú no tiene salida. Doy un ejemplo, Assange quedó en la embajada de Ecuador en Londres por 5 años, el gobierno inglés no le dio el salvoconducto. En estos momentos hay 10 ciudadanos venezolanos en la embajada de Argentina en Venezuela, el gobierno venezolano no le dio salvoconducto. Nadine por recomendación de sus abogados; porque hay una persecución política, le recomendó salir del Perú».

Finalmente, el abogado mencionó que en estos momentos existe un asilo político por parte del gobierno brasileño de carácter humanitario. «Nadine está recuperándose de una cirugía complicada, está pidiendo refugio y tiene todos los derechos. Nadie fue muy bien recibida aquí, yo tengo mucho respecto por Nadine y por Humala, su defensa está muy asustada por lo que está pasando con todo esto y el caso ‘Lavajato’. El gobierno de Brasil, le va a entregar una red de protección» dijo el abogado Marco de Carvalho.

