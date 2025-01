Jesús María: chofer atropellado no ha sido atendido en el hospital por el SOAT

Cristian Ramos, chofer que fue embestido por otro en la avenida Faustino Sánchez Carrión, en Jesús María, aún no ha podido ser atendido debido a problemas administrativos y señala que necesitaría un injerto de piel en la pierna que quedó atrapada bajo el vehículo de su agresor.

«Es un tema administrativo entre el SOAT, clínica y seguro. Tengo miedo de que me caiga una infección (…) No pueden darme ninguna medicina, ninguna atención, por eso es que estoy en casa con cuidados de mi esposa que se las ingenia para cuidarme la herida (…) Me tienen que hacer un injerto de piel en la pierna derecha», señaló para Latina Noticias Matinal.

De acuerdo con la víctima, el chofer que lo agredió fue detenido dentro de las 48 horas del ataque. El brevete del sujeto ya había sido suspendido hasta en dos oportunidades y caían sobre él diversas papeletas.

«Licencia retenida, licencia suspendida 2 veces por estado etílico, un récord de papeletas que ningún conductor quisiera tener. Era un peligro en la vía para cualquier persona (…) Lo capturan en flagrancia dentro de las 48 horas, pero laborando con pasajeros adentro, o sea que burlándose de las autoridades y de todos nosotros», manifestó.

En ese sentido, indica que el abogado de su agresor se comunicó con él para que desistiera de la denuncia que interpuso en su contra.

«Recibí una llamada del abogado del señor diciendo que yo iba a perder más en este caso por el tiempo que no iba a laborar y ofreciéndome un dinero que no he aceptado», reveló.

Cristian Ramos es el sustento de su familia y señala que sus ingresos son diarios, por lo que se encuentra preocupado por cómo afrontará los gastos que se presenten. Para cualquier ayuda contactarse con el número de celular de su esposa, Cynthia Ramos: 904 171 451.

