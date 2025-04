José Adolfo: de niño banquero a joven líder

Hay chicos que sueñan con ser futbolistas. Otros con ser youtubers. José Adolfo sueña con cambiar el mundo. Y no esperó a ser adulto para empezar a hacerlo. Tenía apenas siete años cuando fundó el Eco Banco del Estudiante, un proyecto con el que transformó botellas en ahorros, residuos en oportunidades y a miles de chicos en pequeños agentes de cambio.

Lo que al principio parecía solo un juego de un niño que se creía banquero en su colegio, pronto se convirtió en un sistema real de ahorro infantil con impacto social y ambiental. A los doce años, José Adolfo formalizó su banco, y hoy más de 20.000 chicos en Arequipa ya tienen su propia cuenta. Algunos ahorran para útiles, otros para apoyar en casa. Pero todos aprenden a ahorrar y a cuidar el planeta.

El crecimiento fue tan grande que incluso empezó a competir con los bancos tradicionales. Lo hizo con el respaldo de premios internacionales que, lejos de hacerle perder el piso, invirtió en su propio sueño. Hoy, cuenta con un equipo de trabajo, se asoció con una importante entidad bancaria de Perú y está por instalar los primeros ecocajeros, dispositivos que permitirán depositar botellas y transformarlas en saldo real.

Pero no todo fue color de rosa. José Adolfo creció bajo el foco de los medios, con una presión que muchas veces lo desbordó. Sufrió estafas, sintió que su edad era un límite constante y atravesó momentos muy difíciles a nivel emocional. Sin embargo, aprendió. Estudió cursos de leyes, entendió sus derechos, enfrentó sus miedos y, sobre todo, se reencontró con ese niño que un día soñó en grande.

Hoy, con 20 años recién cumplidos, José Adolfo decidió hacer una pausa en el banco que lo hizo famoso. No para rendirse, sino para seguir creciendo. Eligió estudiar Comunicación Social y ya trabaja en una película basada en su vida, donde no solo mostrará los logros, sino también las sombras que enfrentó. Quiere inspirar a otros chicos a que no tengan miedo de equivocarse, ni de volver a empezar.

“El mundo va a seguir escuchando de mí —asegura—, pero a mis tiempos y a mis modos”. Porque si algo tiene claro José Adolfo es que los jóvenes no son solo el futuro, también son el presente. Y que para cambiar el mundo, a veces, solo se necesita un sueño gigante.

