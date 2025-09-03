La Punta rechaza construcción de penal en la Isla El Frontón por riesgos a la seguridad y el turismo

La Municipalidad Distrital de La Punta expresó de manera enfática su rechazo a la posible construcción de un centro penitenciario en la isla El Frontón. La propuesta, aprobada por las autoridades, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes advierten graves riesgos para la seguridad y la calidad de vida en el distrito.

En un pronunciamiento oficial, la comuna señaló que la tranquilidad y el orden son pilares fundamentales de la vida en La Punta, y que la instalación de un penal representaría una amenaza directa para estas condiciones. El municipio subrayó que una infraestructura carcelaria de este tipo traería consigo riesgos que alterarían la convivencia pacífica.

Asimismo, se recalcó que la ciudadanía tiene derecho a ser escuchada y a que sus opiniones sean consideradas en decisiones que afectan su entorno inmediato.

Finalmente, la municipalidad invocó al Gobierno central a descartar la propuesta y priorizar alternativas que no pongan en riesgo ni la seguridad ni la vocación turística y ambiental de La Punta. Enfatizó que esta posición responde al compromiso con la defensa del bienestar de los vecinos y con la preservación de la identidad que distingue al distrito.

APROBARON LA CONSTRUCCIÓN DE EL FRONTÓN

El Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), en su 28.ª sesión, aprobó por unanimidad la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, destinado a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y cuenta con el respaldo de diversas instituciones del Estado, la academia y la sociedad civil.

El proyecto cuenta con el apoyo del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, universidades y gobiernos regionales.