Latina Televisión gana premio como medio de ‘Mayor Impacto – Canal Sostenible’

El evento R.Evoluciona 2025 reconoce a las empresas e instituciones que lideran con su compromiso en la gestión responsable de residuos, minería urbana y economía circular.

Latina ha destacado dentro del sector Medios de Comunicación, participando en la categoría “Mayor Impacto – Canal Sostenible” y posicionándose como líder absoluto de la categoría.

@latinanoticias 🙌🏼 ¡Un logro que nos llena de orgullo! 🏆 Latina ha sido galardonada con el prestigioso premio R.Evoluciona 2025 como el “Medio de comunicación de mayor impacto” en la categoría de Canal Sostenible. 👏🏼 Este reconocimiento es un testimonio del poder que tienen los medios para liderar el cambio, impulsar la economía circular y la gestión responsable de residuos. ♬ sonido original – Latina Noticias

Por este logro, Latina recibió un distintivo especial en el evento Premios R.Evoluciona 2025.

