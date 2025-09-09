Lima con temperaturas nocturnas más bajas de lo habitual: La Molina registró 12 grados

Mucho frío. En los últimos días, Lima ha registrado temperaturas nocturnas con valores inferiores a su normal climática, pues así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en sus cuentas oficiales.

Asimismo, el ente estatal indicó que las estaciones registraron temperaturas mínimas 12.3 °C en La Molina y 14.2 °C en Jesús María. Estas bajas temperaturas nocturnas están asociadas a las condiciones frías del mar, pues el Senamhi ya había advertido sobre ello en la semana anterior.

Pues del 6 al 12 de septiembre, se prevé un descenso de las temperaturas nocturnas en la costa norte y centro del país, exactamente de Piura a Áncash. Este fenómeno estará acompañado de niebla, neblina y lloviznas ligeras, lo que incrementará la sensación de frío, sobre todo en las zonas cercanas al litoral.