Lima registró su tarde más fría en este invierno 2025

Este jueves 28 de agosto, Lima registró su tarde más fría en lo que va del invierno 2025, pues la capital registró 17.2 grados, sin embargo, los altos registros de humedad y nubosidad en la capital hace que se sienta más frío de lo normal.

“Tenemos un aviso meteorológico relacionado al incremento de viento en la costa que estará vigente desde el viernes 29 al domingo 31 de agosto. Esperamos que estas condiciones de alta nubosidad y humedad se presenten hasta fin de mes, esto se dará principalmente en horas de la mañana, atardecer y horas de la noche”, contó la especialista del Senamhi.

Asimismo, desde el Senamhi informan que es probable que el brillo solar se de en la capital pero será en lugares alejados como Lima Norte. Cabe mencionar que un vórtice costero se ha presentado este jueves por lo que influyó en la llovizna que se registró por varias horas en Lima.

LIMA LLEGARÍA A LOS 13 GRADOS

En los próximos días, Lima presentará temperaturas mínimas de hasta 13 grados en distritos alejados como La Molina, San Juan de Miraflores, mientras que el Callao llegaría a los 15 grados por su cercanía al mar.

