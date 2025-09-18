Metro de Lima pide usar otros medios de transporte debido a fallas en el servicio

Este jueves 18 de septiembre, la Línea 1 del Metro de Lima presentó diversas fallas y retraso en su servicio por lo que generó molestias entre sus usuarios. Pues largas colas se formaron a todas las estaciones del tren desde horas de la mañana y con el pasar de las horas, el servicio sigue igual.

Por ello, la Línea 1 del Metro de Lima envió un nuevo comunicado en donde señala que las fallas en el servicio persisten por lo que los usuarios deben optar por otro medio de transporte que los traslade a sus destinos.

“Les informamos que continuamos trabajando para restablecer nuestro servicio, que actualmente presenta demoras en la llegada de trenes y tiempos de espera mayores a lo habitual debido a fallas técnicas. Ante esta situación, les recomendamos considerar el uso de otros medios de transporte para llegar a su destino y así evitar contratiempos en sus traslados”, indicaron.

