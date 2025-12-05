Lloviznas y días nublados en el feriado largo: Senamhi advierte bajas temperaturas

Atención. Miles de peruanos se alistan para disfrutar de un fin de semana largo desde el 6 al 9 de diciembre, pues el próximo lunes 8 y martes 9 de diciembre, Perú tiene dos días feriados juntos por lo que se juntará con el fin de semana.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido que Lima y otras regiones presentarán lloviznas, días nublados y ráfagas de viento hasta el martes 9, por lo que si tenías planeado ir a la playa, deberás tener algunas consideraciones.

Durante el fin de semana, Lima Oeste espera cielo cubierto durante las mañanas, con posibilidad de lloviznas y ráfagas de viento por la tarde, mientras que el lunes 8 y martes 9, continuarán las mañanas grises, con lloviznas dispersas y ligeros periodos de brillo solar por las tardes. Según el Senamhi, las temperaturas variarán entre 16 y 22 grados.

En Lima Este, las primeras horas de la mañana estarán marcadas por cielo cubierto, con lloviznas el lunes 8 y martes 9, variando a nubes dispersas en la tarde y presencia de ráfagas de viento. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 15 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores entre 24 °C y 26 °C.

