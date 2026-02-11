“Los Fuleros de Krito”: caen presuntos autores de los ataques a buses de la empresa Pesqueros

La Policía Nacional del Perú capturó a tres presuntos integrantes de la banda “Los Fuleros de Krito”, sindicados como los responsables de los recientes ataques extorsivos contra la empresa de transportes Pesqueros, uno de ellos perpetrado el pasado fin de semana y que cobró la vida de una persona.

Durante un operativo policial desarrollado por las autoridades en el Callao la noche del martes 10 de febrero, fueron detenidos Aldair Rodríguez Loayza (27 años), Juan Pablo Pastrana Pajuelo (41 años) y Félix Leonardo Polo (28 años), quienes confesaron su participación en los ataques armados contra la empresa Pesqueros.

Cabe señalar que el cabecilla de esta organización criminal sería Aldair Rodríguez, alias “Krito”, quien presenta antecedentes por delitos como estafas, receptación y tráfico ilícito de drogas. Además, los tres cuentan con denuncias por violencia contra la mujer.

La intervención se dio luego de que estos sujetos efectuaran disparos contra otro bus de la misma compañía de transporte en Pueblo Libre y se les encontrara en el Callao junto a un vehículo blanco de placa BPV-353, el cual fue utilizado en el fatal ataque del fin de semana pasado en Santa Anita, que tuvo como saldo la vida de un conductor.

En su poder, se les incautó un arma de fuego, dos cartuchos de dinamita y 16 municiones.

