Madre de chofer asesinado pide pena de muerte para sicario: “Me has quitado a mi hijo”

La madre de Jorge Félix Vargas, chofer de la empresa ‘Los Rojitos’ que fue asesinado en San Juan de Miraflores, se mostró consternada ante la pérdida de su hijo de 23 años de edad a manos de extorsionadores. Entre lágrimas, Marlene Vargas hizo un desgarrador pedido a las autoridades para que los autores del asesinato paguen su delito.

“Quiero que pague con toda la Ley del mundo ese desgraciado que me quitó a mi hijo. Si yo pudiera con mis propias manos lo mato. Me quitaron a mi hijo, mi vida entera. Quiero justicia, que no quede impune. Que le den pena de muerte”, sostuvo la mujer ante los medios de comunicación.

Además, instó a las Policía Nacional a identificar en el menor tiempo posible al sicario que ejecutó el crimen ya que este quedó registrado por las cámaras de videovigilancia.

“Voy a luchar, ayúdenme señores periodistas. No me dejen en el olvido. Ese desgraciado tiene que pagar, se que estás mirando maldito, me las vas a pagar, me has quitado a mi hijo, me has quitado la vida entera”, añadió para luego descartar que su hijo haya recibido amenazas.

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