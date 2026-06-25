Más de 100 embarcaciones participarán en procesión marítima por el Día del Pescador

El próximo 29 de junio, el Callao celebrará la festividad de San Pedro y San Pablo, patrono de los pescadores, con una tradicional procesión marítima que reunirá a cerca de 100 embarcaciones pesqueras en el mar chalaco.

La jornada iniciará con una misa en la explanada del Muelle de Pescadores de Puerto Nuevo, seguida de un homenaje a los pescadores fallecidos y un acto protocolar con autoridades regionales.

La imagen de San Pedro será trasladada al muelle para recorrer el litoral acompañada de una flota decorada con banderas y símbolos religiosos. Durante el trayecto se realizará una ofrenda floral en memoria de los pescadores que perdieron la vida en faena.

La celebración incluirá además el Festival San Pedro 2026, con actividades culturales y musicales desde la tarde, buscando fortalecer la identidad chalaca y reconocer el trabajo de los pescadores artesanales del primer puerto.