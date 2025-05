Más de 20 puestos destruidos por incendio en mercado de VMT: comerciantes acusan a extorsionadores

La madrugada del lunes 12 de mayo, un violento incendio consumió más de 20 puestos del mercado Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). Los negocios afectados, en su mayoría dedicados a la venta de alimentos, abarrotes y productos para mascotas, fueron completamente destruidos, dejando a decenas de familias sin su fuente principal de ingresos.



Según testimonios recogidos por Latina Noticias, algunos comerciantes afectados sostienen que el incendio habría sido provocado por bandas de extorsionadores que desde octubre del año pasado venían exigiendo el pago de “cupos” a los dueños de los locales.



“Nos pedían S/70 soles y nos amenazaban. No pagamos porque no teníamos, porque trabajamos solo para nuestros hijos” , relató una comerciante entre lágrimas.



“Hemos perdido todo, toda la mercadería se ha quemado. Yo vendía alimentos para mascotas. Necesitamos ayuda, que no nos dejen en el aire. Solo queremos trabajar”, añadió.



Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado las causas del siniestro, pero los afectados exigen una pronta investigación.

