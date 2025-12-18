Mininter se pronuncia tras balacera en chocolatada que dejó regidora muerta y siete niños heridos

El Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado tras conocerse que un violento ataque armado interrumpió una chocolatada navideña organizada por la municipalidad del centro poblado de Sausal, en el distrito de Chicama, Ascope, región La Libertad. El atentado dejó como saldo la muerte de la regidora Elena Rojas, así como siete menores de edad heridos.

En el comunicado, el Mininter menciona que “la Policía Nacional del Perú ha desplegado toda su fuerza operativa y de inteligencia para la identificación, ubicación y captura de los delincuentes armados que desataron una balacera donde falleció la regidora de la Municipalidad de Chicama, Elena Rojas Alcalde”.

LO MÁS VISTO

Escándalo: Armas incautadas por la PNP vuelven a manos de los criminales 👇