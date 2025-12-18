Delincuentes desatan balacera en chocolatada: muere regidora y varios niños quedaron heridos

Un violento ataque armado interrumpió una chocolatada navideña organizada por la municipalidad del centro poblado de Sausal, en el distrito de Chicama, Ascope, región La Libertad. El atentado, ocurrido la tarde de ayer, miércoles 17 de diciembre, dejando como saldo la muerte de la regidora Elena Rojas.

Cientos de familias se congregaron en el lugar atraídos por el show infantil y el reparto de juguetes. Mientras los asistentes disfrutaban del espectáculo, dos sicarios irrumpieron en la zona y dispararon directamente contra un grupo de personas donde se ubicaba la autoridad municipal.

Rojas fue trasladada de urgencia al centro de salud local; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

HERIDOS Y RESPUESTA POLICIAL

El tiroteo también alcanzó a otros adultos y menores de edad. Aunque se confirmó que existen varios heridos, la cifra oficial permanece en reserva. Durante el incidente, un agente de seguridad privada repelió el ataque, logrando que los delincuentes huyeran de la escena.

Efectivos de la Policía Nacional y el Serenazgo desplegaron un operativo en los alrededores de Chicama, aunque no se reportaron detenciones. En el sitio del crimen se hallaron al menos 10 casquillos de bala.

La principal línea de investigación policial sugiere que el atentado fue un ataque directo contra la regidora Elena Rojas, descartando inicialmente un intento de robo común.

LO MÁS VISTO

Escándalo: Armas incautadas por la PNP vuelven a manos de los criminales 👇